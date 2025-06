Hij mag weg van PSV: speelt Noa Lang (ex-Club Brugge) volgend seizoen naast Lukaku, of kiest hij voor Franse topclub?

Noa Lang lijkt op weg naar een toptransfer. Na de titel met PSV is er grote interesse in de Nederlander: Napoli blijft in de running, maar nu mengt ook Olympique Marseille zich in de strijd om zijn handtekening.

Noa Lang kon dit seizoen nog een belangrijke rol spelen in de titelstrijd, na een moeilijkere periode. De winger won met PSV de titel nadat Ajax die op ongelooflijke wijze nog uit handen gaf. Nu ziet het ernaar uit dat de Nederlander voor een stap hogerop kan gaan. Dit werd al verwacht toen hij bij Club Brugge speelde, maar uiteindelijk koos hij voor het opvallende avontuur bij PSV. Marco Timmer, PSV-watcher van Voetbal International, meldt op X dat er grote interesse is in Lang. Eerder werd al bekendgemaakt dat Napoli zijn oog op hem had laten vallen, maar daar komt nu een Franse club bij. Ook Olympique Marseille is namelijk geïnteresseerd in de Nederlandse international. PSV liet hem overigens al weten mee te willen werken aan een transfer, indien er een goed bod op tafel komt. Goed nieuws dus voor Lang, die deze zomer een mooie transfer kan versieren. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zo'n 25 miljoen euro. Gaat hij de Champions League in met PSV, of kiest Lang toch voor een ander avontuur?