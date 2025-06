Enzo Scifo wil nog wat kwijt over bondscoach Rudi Garcia: "Ik had meteen dat gevoel"

Enzo Scifo dook op bij de open training van de Rode Duivels, nam foto's met fans en sprak bondscoach Rudi Garcia. Scifo lijkt er duidelijk een goed gevoel bij te hebben.

Enzo Scifo was aanwezig op de open training van de Rode Duivels op maandag. Hij nam de tijd om met fans op de foto te gaan en handtekeningen uit te delen. Daarnaast maakte hij ook kennis met bondscoach Rudi Garcia.

"Ik kende hem niet goed, maar toen ik Rudi sprak, had ik meteen het gevoel dat hij hier iets groots wil realiseren", zegt Scifo bij Het Nieuwsblad. "Dat is de mentaliteit die België nodig heeft."

Scifo is nu technisch raadgever bij La Louvière, dat pas promoveerde. Hij zal deze week met de Rode Duivels mee naar Noord-Macedonië trekken als ambassadeur.

"Er staat een nieuwe generatie spelers op en ook de nieuwe jongens missen niet veel om straks uitzonderlijke prestaties neer te zetten. Er is veel talent en potentieel. We moeten – zowel de spelers als het publiek – overtuigd zijn dat we samen iets kunnen bereiken", gaat hij verder.

"Het is gek hoeveel talent we in België hebben, maar de sleutel tot succes is eenheid binnen de ploeg. De winnaarsmentaliteit, de samenhorigheid. Dat hebben toplanden als Frankrijk nog meer. Je moet niet blij zijn dat je meedoet aan een EK of WK. Je moet dat samen willen winnen. Hoe meer de ploeg samen zit, hoe beter", besluit hij.