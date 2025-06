Zulte Waregem kan profiteren van heel opvallende situatie en wil speler wegkapen bij Lierse

Zulte Waregem wil een sterke ploeg samenstellen om het meteen goed te doen in de Jupiler Pro League. Essevee denkt nu aan aanvaller van Lierse.

Zulte Waregem bereidt zich volop voor op het nieuwe seizoen. De promovendus kondigde al enkele inkomende transfers aan, maar denkt nog niet aan ophouden.

Essevee zou zijn oog nu hebben laten vallen een speler uit de Challenger Pro League: Maxim Kireev. Hij zou normaal gezien de overstap moeten maken naar Willem II, maar daar zal niets van in huis komen.

De aanvaller van Lierse zag zijn transfer in rook opgaan door de degradatie van Willem II. In het contract, dat in februari werd getekend, stond namelijk een clausule die toeliet dat de transfer mocht worden opgeblazen bij een eventuele degradatie.

Iets waar niemand rekening mee hield, maar het gebeurde toch. Zulte Waregem kan en wil hier van profiteren. Kireev kent coach Sven Vandenbroeck overigens nog van toen hij coach was bij Lierse.

"Ik had een heel goede relatie met de coach en we hebben wel wat contact gehouden", zegt Kireev bij Gazet van Antwerpen. "De komende dagen of weken zal duidelijk worden waar mijn toekomst ligt. Ik lig er niet van wakker."

"Ik hoor dat er heel veel interesse is en dat doet me plezier. Dat zoveel mensen ondanks mijn blessure van de voorbije maanden vol in mij geloven. Maar mijn eerste bekommernis is nu om weer topfit te geraken. Ik hunker naar de bal. Me uitleven op het veld, dat is voor mij altijd al het allerbelangrijkste geweest", besluit hij.