Enzo Scifo heeft nog wat te zeggen over mogelijke terugkeer van Romelu Lukaku naar Anderlecht

Enzo Scifo was maandagavond aanwezig op de open training van de Rode Duivels. Daar deelde hij handtekeningen uit en had hij het over de toekomst van Romelu Lukaku bij Anderlecht.

Het is geen geheim meer dat Romelu Lukaku in de toekomst wil terugkeren naar Anderlecht. Naar alle waarschijnlijkheid sluit de Belgische spits zijn carrière af in de hoofdstad. In eerste instantie een comeback als speler dus.

"Romelu moet zelf uitmaken hoe hij wil terugkeren", zegt Scifo bij Het Nieuwsblad. De voormalige Rode Duivel ziet dat paars-wit toch moet opletten. "Het kan zeer goed zijn voor Anderlecht, maar het moet wel goed doordacht zijn."

"Als Lukaku terugkeert, moet niet alle druk op zijn schouders liggen. Het Anderlecht-bestuur moet de ploeg dan ook genoeg versterken. De omstandigheden moeten gunstig zijn", gaat hij verder.

"Het moet realistisch blijven", zegt Scifo. "Zelf ben ik indertijd ook teruggekeerd naar Anderlecht. De druk was soms gigantisch. Ik was nog goed, maar had niet meer de energie om de ploeg in mijn eentje naar boven te tillen. En Anderlecht was niet meer hetzelfde team dat ik als jeugdspeler had verlaten."

"Op den duur raakte ik gefrustreerd en was ik verdrietig omdat ik het Brusselse publiek niet genoeg voldoening meer kon geven. Daarom nogmaals: terugkeren ja, maar wel in de juiste omstandigheden", besluit Scifo met een duidelijke boodschap voor Lukaku én Anderlecht.