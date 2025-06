Nieuwe hoofdcoach op komst bij KV Mechelen: technisch directeur Tom Caluwé komt met goed nieuws

Tom Caluwé keerde een maand geleden terug naar KV Mechelen als technisch directeur. De fans wachten nog steeds op een nieuwe hoofdcoach. Die zou er bijna moeten zijn.

Bij KV Mechelen wachten de fans op de aanstelling van een nieuwe hoofdcoach. Fred Vanderbiest nam over van Besnik Hasi, maar hij zal niet aanblijven als T1.

Hij gaf onlangs nochtans zelf aan dat graag te willen. Karel Geraerts werd al genoemd als mogelijke opvolger, terwijl HLN ook al meldde dat Vincent Euvrard op het lijstje staat. Tom Caluwé kan de Mechelse supporters nog geen primeur geven.

"Nog niet, maar we zijn er bijna…", zegt hij op de clubwebsite. "Bij de invulling van de T1-functie hoort echter nog heel wat. Immers, om onze hernieuwde visie trouw te blijven gaan we voor een sportieve staf die die visie ondersteunt, zowel voor het A-elftal als voor Jong KV."

"Ik heb het hierbij niet alleen over voetbaltechnisch gebied. Ook het fysieke, medische maar ook mentale aspect hoort daarbij en daar kunnen we stappen zetten. We willen meer focussen op de individuele ontwikkeling van elke speler", gaat Caluwé verder.

"Ook voor Jong KV gaan we op zoek naar een coach die onze visie mee onderschrijft, zodat ook die samenwerking intenser kan worden. Maar de volgende dagen zal alles duidelijk worden als het gaat over onze sportieve staf voor het nieuwe seizoen", besluit hij duidelijk.