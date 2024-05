🎥 Fenerbahce verpest titelfeestje van Dries Mertens en Galatasaray

Dries Mertens heeft nog geen tweede landstitel aan zijn palmares toegevoegd. Hij greep zopas naast de titel met zijn Turkse ploeg Galatasaray.

In Istanbul stond vandaag de topper tussen Galatasaray en Fenerbahce op de agenda, ofwel Dries Mertens versus Michy Batshuayi. Als Galatasaray de match won of gelijkspeelde, dan kroonden ze zich tot de nieuwe kampioen van de Super Lig.

Ook Kat Kerkhofs en zoontje Ciro waren er vanop de eerste rij bij (zie video onderaan). Op twee speeldagen van het einde was het verschil zes punten. Fenerbahce moest in het hol van de leeuw gaan winnen om nog een waterkansje te maken op de landstitel.

In de eerste helft werd er stevig geknokt voor elke bal en elke meter grond. Dat leverde een resem aan gele kaarten op, maar doelpunten vielen er niet. Djiku kreeg na goed 20 minuten spelen al een tweede keer geel, waardoor de bezoekers met zijn tienen verder moesten.

Tegen alle verwachtingen in kwamen de bezoekers een kwartier voor tijd op voorsprong, ondanks 70 procent balbezit van Galatasaray. Soyuncu zorgde voor het doelpunt (0-1). En daar bleef het uiteindelijk ook bij, ondanks bijna 10 minuten extra tijd.

Mertens kan volgende week op de slotspeeldag alsnog de tweede landstitel uit zijn carrière pakken. Dat moet er minstens gelijkgespeeld worden op Konyaspor. Vorig jaar werd hij voor het eerst in zijn leven kampioen, toen ook al met zijn Turkse club. Ervoor had hij al in Nederland (PSV Eindhoven) en Italië (Napoli, twee keer) de beker gewonnen.