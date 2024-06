Marc Degryse schuwt de ferme woorden niet: "Dat is het feit van het jaar"

Een echte verrassing was het niet meer, maar Thibaut Courtois begon dus wel degelijk onder de lat bij Real Madrid in de finale van de Champions League tegen Borussia Dortmund. En daarmee is hij hét hot topic van de wedstrijd geworden.

Thibaut Courtois leek aanvankelijk door verschillende blessures een einde te moeten maken aan zijn seizoen, maar ondertussen is hij helemaal terug. En dus ook klaar om de finale van de Champions League te spelen.

"Het is de verwachte basiself bij Real Madrid, dus geen verrassingen wat mij betreft", aldus Marc Degryse bij VTM 2. "Courtois die zijn eerste match in de Champions League speelt en het is meteen de finale, dat is het feit van de dag."

© photonews

"Het is het feit van het jaar zelfs. De rest? Het zijn de gekende namen in de gekende 4-4-2 veldbezetting. Thibaut Courtois is het onderwerp van de dag en iedereen kijkt daar echt wel naar uit", is hij vol ontzag voor de Belgische nummer 1.

Thibaut Courtois is er klaar voor

Ook Jan Mulder reageerde: "Dat Lunin had moeten spelen? Dat vind ik een prestatiegericht oordeel. Courtois is een betere keeper en je moet hem nog jaren gebruiken als doelman, dus dan is dat een logische beslissing."

Volgens de analisten zal de keuze niet voor extra druk of stress zorgen bij Courtois. "Hij kan daar zeer goed mee om en in de voorbije vier wedstrijden heeft hij getoond dat hij fit is. Hij heeft ook nog geen doelpunt geslikt", besloot Degryse.