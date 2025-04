Colin Coosemans vol lof voor Belgische coach: "Hij is de koning"

Het is zeldzaam dat een speler die geen speeltijd krijgt van een coach hem in zijn hart blijft dragen. Maar Colin Coosemans maakt graag een uitzondering voor Vincent Kompany. En hij ziet dat Vince The Prince steeds meer een koning wordt.

Colin Coosemans heeft lang genoegen moeten nemen met een plek in de schaduw bij Anderlecht. Hij kwam in juli 2021 bij de club als derde doelman. "Vincent Kompany en de Technisch Directeur Peter Verbeke waren heel eerlijk tegen mij, en ik wist precies waar ik aan begon. Ik accepteerde het omdat ik eens in mijn leven het Anderlecht embleem wilde dragen tijdens een wedstrijd", legde hij uit aan de RTBF.

"De zaken waren heel duidelijk: Hendrik Van Crombrugge was geblesseerd aan de rug en Bart Verbruggen had nog nooit een wedstrijd gespeeld in het A-team, ze vroegen mij om het team te helpen. In het beste geval speelde ik... maar in het ergste geval voor mij, als Hendrik herstelde en Bart het goed deed, was ik de derde doelman en zou ik niet spelen," vervolgt Coosemans.

Een gids voor iedereen, zelfs (vooral) voor degenen die niet spelen

De doelman heeft inderdaad geen enkele minuut gespeeld onder leiding van Vincent Kompany. Maar dat weerhoudt hem er niet van om er een onvergetelijke herinnering aan over te houden: "Kompany heeft zijn eigen ideeën, zijn manier van handelen en iedereen kan zeggen dat zijn aanpak belachelijk is, hij blijft ervan overtuigd dat dit de weg is die gevolgd moet worden."

"Je zag meteen dat zijn plafond niet in België zou liggen en vandaag bewijst hij bij Bayern München dat hij op de goede weg is. Vincent is momenteel echt de koning van de Belgische coaches."

"Hij is een workaholic: hij werkt 18 uur per dag, zet 's ochtends zijn computer aan en doet hem pas 5 minuten voor het slapengaan uit. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo toegewijd is aan zijn taak. En hij brengt die vibe over op zijn omgeving, het is echt prachtig om te zien."