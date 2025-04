Carlo Ancelotti bevestigt belangrijk nieuws over Thibaut Courtois

Thibaut Courtois heeft niet gespeeld in de terugwedstrijd tegen Oekraïne en is sindsdien afwezig. Carlo Ancelotti heeft een update gegeven over zijn doelman tijdens een persconferentie.

Voor de terugwedstrijd tegen Oekraïne in de Nations League stond Matz Sels in doel voor België, omdat Thibaut Courtois last had van een lichte spierblessure. Jammer voor de keeper, net nu er in Genk werd gespeeld.

Maar sinds de terugkeer naar zijn club, was de Rode Duivel ook afwezig tijdens de wedstrijden van Real Madrid tegen Leganes in de competitie, en vervolgens tegen Real Sociedad in de Copa del Rey. Andriy Lunin, die drie weken geleden tegen de Rode Duivels speelde, stond in beide wedstrijden tussen de palen.

Maar, probleem: de tweede doelman van Real heeft ook een kleine blessure opgelopen en zal afwezig zijn voor de wedstrijd tegen Valencia aanstaande zaterdag in La Liga, terwijl Thibaut Courtois nog niet hersteld is, zo kondigde Carlo Ancelotti aan tijdens de persconferentie.

Dus de derde doelman van Real, Fran Gonzalez, zal deze belangrijke wedstrijd voor Los Blancos spelen. Real staat drie punten achter Barcelona in de competitie en mag geen fouten meer maken.

Goed nieuws echter voor Thibaut Courtois. Hij zal zeer waarschijnlijk volgende week terugkeren voor de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League op het veld van zijn voormalige rivaal, Arsenal.