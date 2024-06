The Special One komt nu zélf met nieuws over zijn trainerstoekomst

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

José Mourinho werd dit seizoen aan de kant geschoven bij AS Roma. Ondertussen heeft hij een nieuwe ploeg beet voor de komende seizoenen. Ondertussen heeft hij dat zelf ook weten te bevestigen.

José Mourinho moest dit seizoen opstappen bij AS Roma. Hij werd lange tijd gelinkt aan Bayern München, maar uiteindelijk was het Vincent Kompany die daar trainer werd. En dus moest hij op zoek naar een andere optie.

Transferjournalist Fabrizio Romano kwam een paar dagen geleden met het nieuws dat Mourinho een nieuwe ploeg gevonden heeft. Hij zal vanaf komend seizoen aan de slag gaan bij Fenerbahce in de Turkse competitie.

© photonews

De Turkse club moest ook dit seizoen de titel in de Super Lig aan de aartsvijand Galatasaray laten. Mourinho zou een contract tekenen voor twee seizoenen, met nog een optie voor een extra jaar. De officiële aankondiging komt snel, wordt gefluisterd.

Mourinho wil naar Turkije

Mourinho zelf heeft alvast duidelijk gemaakt dat er nog geen akkoord is, maar dat hij zelf wel heel graag de job zou aannemen. "Het is nog niet rond, maar ja, ik wil gaan", liet hij weten voor de wedstrijd in de Champions League.

Voor de finale werd hij geïnterviewd door Sky Sports en liet hij dus een beetje in zijn kaarten kijken. "Het is nog niet in orde, dus ik kan het nog niet officieel bevestigen. De Champions League halen wordt moeilijk met drie voorrondes."