Simon Mignolet spreekt klare taal na rode kaart van Nicky Hayen

Nicky Hayen werd tien minuten voor tijd naar de tribune gestuurd. Hij kreeg in enkele tellen twee keer geel van de scheidsrechter.

Simon Mignolet was duidelijk in zijn nopjes na de overwinning van Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht. Niet over het geleverde spel, maar wel over de afgesproken tactiek die heel goed uitgevoerd werd.

“Het was tactisch een goeie wedstrijd”, vertelde Simon Mignolet bij Eleven/DAZN. “De verschillen waren klein. De eerste helft hadden wij de controle over de wedstrijd. In de tweede helft had Anderlecht wat meer de bal, maar wij controleerden wel zonder veel kansen weg te geven.”

Club Brugge kreeg nog de beste kansen, maar vergat te scoren. “We konden het onszelf daarin makkelijker maken door onze kansen af te maken. Maar de doelstelling was om te winnen en dat is gelukt.”

Tactiek voor de match duidelijk

De bedoeling was wel degelijk om een tweede doelpunt te scoren. “Maar je weet ook dat je rustig moet blijven als Anderlecht op zoek gaat naar de gelijkmaker. Hier met 0-1 winnen is een geweldig resultaat. Iedereen heeft zijn truitje natgemaakt voor de club.”

Club Brugge verloor wel trainer Nicky Hayen met een rode kaart. Of dat een groot probleem wordt voor de match tegen Cercle is niet meteen aan de orde.

“Ons plan was vandaag al voor de wedstrijd duidelijk. Dat zal volgende week ook zo zijn”, besloot Mignolet. En wie weet gaat Club Brugge tegen het schorsingsvoorstel nog in beroep en kan Hayen toch op de bank zitten.