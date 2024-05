📷 Sociale media gaan helemaal los na twee keer geel voor Nicky Hayen

Op tien minuten van het einde kreeg Nicky Hayen twee keer geel in amper enkele seconden tijd. Hij mist de slotwedstrijd van Club Brugge tegen Cercle.

De zenuwen liepen in het slot van de wedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge hoog op. Na een (terecht geblazen) fout van Odoi protesteerde Hayen voor de fase ervoor.

Toen werd Skov Olsen op het randje van de zestien neergehaald, maar de scheidsrechter gaf geen krimp. Hayen kreeg geel en ging nog door, waardoor hij een tweede keer geel kreeg. Daardoor zit de trainer van Club Brugge volgende week tegen Cercle Brugge niet op de bank.

Op sociale media werd meteen gereageerd op de beelden van Eleven/DAZN die Hayen in de tribune in beeld brengen met de nodige communicatie-apparatuur: “Wat is het nut van een trainer rood te geven als ie toch mag communiceren met zijn bank?”, vraagt iemand zich af.

Clubsupporters gingen dan weer los op de snelle tweede gele kaart die de scheids trok. Ook Gert Verheyen vond de tweede gele kaart overdreven. “Dan geef je eerst nog een waarschuwing”, klonk het tijdens de live-uitzending.

Lees hieronder enkele reacties die we op de sociale media vonden...

Wat is het nut van een trainer rood te geven als ie toch mag communiceren met zijn bank? #andclu — Luis Vázquez fan era (@RSCAfan1908) May 19, 2024

Lambrechts heeft nog 10 minuten om zijn geld te verdienen. #andclu — Luc Delrue (@LucDelrue) May 19, 2024

En hoeveel kaarten heeft hij al aan Anderlecht gegeven .. nogthans veel duidelijke fouten gemaakt door hen ..en nu gaat hij al beginnen kaarten trekken als ze paar seconden langer de bal houden ...wat een kutref zeg..#andclu — geert Dewachtere (@GeertDEW) May 19, 2024

Onbekwaamheid van Lambrechts ten top.... Rood voor Hayen #andclu — Ulrich De Poortere (@UlrichDePoorter) May 19, 2024

Mooi van Lambrechts! Duidelijke fout op Skov niet fluiten en dan vlug even rood onder de neus van Hayen! #andclu — Andy Vanoverbeke (@prutser14) May 19, 2024