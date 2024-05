Politici kunnen altijd wat meer: Zo geraakt Sammy Mahdi nog aan ticket voor uitverkocht Lotto Park

Het Lotto Park was al lange tijd uitverkocht voor de clash tussen RSC Anderlecht en Club Brugge. Maar Sammy Mahdi geraakte toch nog aan een ticket.

Sammy Mahdi, de voorzitter van de CD&V, is een verwoed Anderlechtsupporter. De politicus had echter geen ticket voor de match van vandaag tegen Club Brugge.

Dat vertelde hij in het televisieprogramma ‘De Zevende Dag’ deze ochtend. Hij wilde de match o zo graag bijwonen en smeekte bijna of er iemand nog een ticket had.

Als dat niet lukte, dan zou de voorzitter van CD&V in één van de cafés rond het stadion de wedstrijd volgen. Maar hij geraakte toch aan een ticket.

“Blijkbaar zijn er kijkers van ‘De Zevende Dag’ die ook verstandige mensen zijn omdat ze supporter zijn van Anderlecht”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Zij hebben mij een uur na de uitzending gecontacteerd omdat ze één ticket over hadden. Zo ben ik in extremis toch nog binnengeraakt. Mijn pronostiek? 2-1 voor Anderlecht.”