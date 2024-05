Ook bij ex-doelman Real Madrid geen twijfel mogelijk: "Courtois is de beste, hij zal de CL-finale spelen"

Thibaut Courtois zou in de finale van de Champions League moeten starten. Volgens Diego Lopez, voormalig doelman van Real Madrid zelf, is de Belg duidelijk de beste ter wereld. De beslissing ligt nu bij Carlo Ancelotti, die daarover ook al een ballonnetje opliet.

Thibaut Courtois zal worden opgesteld in de finale van de Champions League? Waarschijnlijk wel. Ook al was Andriy Lunin onberispelijk in zijn afwezigheid en speelde hij een grote rol in de kwalificatie van Real Madrid voor deze finale.

Dit weekend zal Lunin starten tegen Villarreal in de Liga... om vervolgens waarschijnlijk plaats te moeten maken voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Diego Lopez, voormalig doelman van Real Madrid, werd geïnterviewd door AS en sprak over het onderwerp.

Thibaut Courtois, de beste van de wereld

"Ik wil me niet mengen in dit debat, omdat ik er niet ben om dit dagelijks mee te maken. Wat heel duidelijk is, is dat niemand beter is dan Ancelotti om dit soort beslissingen te nemen en dat zijn beslissing de juiste zal zijn", relativeert Lopez. "Het maakt niet uit wie er speelt, je neemt geen risico's omdat het twee grote doelmannen zijn."

Maar voor de voormalige Madrileen is er geen twijfel: Thibaut Courtois is intrinsiek de beste van de twee. "Zonder enige twijfel is Courtois de beste ter wereld. Kijk maar naar wat hij de afgelopen jaren heeft laten zien. Hij is de beste, daar bestaat geen twijfel over. Voor zijn blessure was hij in een indrukwekkende vorm, was beslissend voor het team", herinnert Diego Lopez zich.

En de Rode Duivel lijkt dat niveau weer gevonden te hebben, zoals Carlo Ancelotti zelf verklaarde tijdens een persconferentie. Het zou dus zeer verrassend zijn om hem op de bank te zien zitten in de Champions League finale.