Carlo Ancelotti komt met slecht nieuws voor Thibaut Courtois

Thibaut Courtois maakte onlangs zijn comeback bij Real Madrid. Sindsdien heeft hij al enkele goede prestaties neergezet. Hij moet nu concurreren met Lunin.

Thibaut Courtois heeft onlangs, na veel blessureleed, zijn comeback gemaakt bij Real Madrid. En het is op zijn zachtst uitgedrukt heel goed aan het lukken.

In drie wedstrijden heeft de Belgische doelman evenveel clean sheets verzameld. Maar er loopt bij Real nog een goede doelman rond met Andriy Lunin.

Daarom moet coach Carlo Ancelotti iedere week opnieuw een lastige knoop doorhakken. Na drie basisplaatsen op rij in de competitie voor Courtois, kwam de coach nu met slecht nieuws voor hem. Hij vertelde op zijn persconferentie dat Lunin zal starten tegen Villarreal.

Het blijft nog even wachten tot we weten wie er tijdens de Champions League-finale mag spelen. Een luxeprobleem voor Real Madrid, al heeft Ancelotti daar weinig problemen mee.

"Voor mij is er geen 'debat'. Lunin heeft een fantastisch seizoen gespeeld en Courtois is opnieuw aan het toegroeien naar de vorm van voorheen, toen hij de beste doelman ter wereld was", vertelde hij volgens HLN.