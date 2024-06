Maxim De Cuyper denkt te weten waar hij EK-selectie aan te danken heeft: "Daar had ik geluk mee"

Maxim De Cuyper is Rode Duivel. De kampioen met Club Brugge beleefde een prima seizoen bij blauw-zwart en heeft op die manier ook heel wat ploegen wakker gemaakt die hem graag in huis zouden willen halen.

Over zijn toekomst wilde hij nog niet te veel praten, daarvoor wacht hij eerst het EK zelf af. Maar verder hoopt hij vooral veel te kunnen bijleren bij de Rode Duivels. Ook voor hem was het een verrassing dat Tedesco hem opriep.

Het is alles bij elkaar plots gekomen de voorbije maanden, met 'dank' ook aan een blessure van een sterkhouder van Club Brugge. Daardoor kon men helemaal niet meer naast De Cuyper heen en hij nam het geschenk in dank aan.

"Het duurde lang bij Club om te wennen op rechts. Het pikte wel om weer op links te gaan spelen, maar uiteindelijk lukte het wel en kon ik weer op links spelen", analyseerde de kersverse Rode Duivel op een persconferentie.

Veel bijleren is het devies

En hij ging verder op dat elan in Tubeke: "Ik had wel wat geluk met de blessure van Bjorn Meijer. Daardoor kreeg ik meteen speelminuten. Het was een moeilijk begin, zoals jullie vast nog wel weten, maar dat kwam geleidelijk aan goed."

De rest is geschiedenis: Club Brugge werd kampioen en De Cuyper hield er een selectie voor het EK 2024 in Duitsland aan over. Daar kan de wingback nieuwe stappen zetten in zijn ontwikkeling, want hij kijkt er naar uit om veel bij te leren.