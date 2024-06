'KRC Genk lijkt nog een belangrijke speler kwijt te spelen: topclubs kloppen aan'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk staat voor een belangrijke zomermercato. Heel wat spelers lijken er te gaan vertrekken, terwijl er ook een nieuwe coach zal komen. En dus wordt het opnieuw bouwen. Ondertussen blijven de gegadigden maar toestromen.

KRC Genk moet dit weekend nog proberen Europees voetbal af te dwingen in een barragewedstrijd tegen KAA Gent, maar daarna wil het alweer het geweer van schouder veranderen. Met mogelijk een nieuwe coach en heel wat nieuwe spelers.

Wouter Vrancken verliet voor het einde van de Champions’ Play-offs KRC Genk. Domenico Olivieri nam voor de resterende matchen de honneurs waar, maar ondertussen is al duidelijk dat Thorsten Fink van STVV meer dan waarschijnlijk de nieuwe coach wordt.

Ondertussen lijken er ook een aantal spelers te zullen vertrekken. Daarbij ook Zakaria El Ouahdi, die vorig jaar overkwam van RWDM en volgens Sacha Tavolieri in de belangstelling staat van FC Porto en Benfica.

Le #FCPorto & #Benfica en pince pour Zakaria El Ouahdi !



Des contacts ont déjà été entrepris avec l'entourage du joueur.



Les deux clubs veulent se positionner avec une offre officielle durant ce #mercato.



Le latéral droit marocain veut saisir l'opportunité.

El Ouahdi ligt nog tot 2027 onder contract bij KRC Genk. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde op dit moment 2,5 miljoen euro en de Limburgers willen hem graag houden of een veelvoud van die prijs vangen.

Porto en Benfica zijn overigens lang niet de enige ploegen die interesse in hem hebben, weten we uit de wandelgangen. Ook vanuit Spanje en nog andere landen zouden er ploegen naar hem lonken, de scouts zullen ook zondag in de CEGEKA-Arena te vinden zijn.