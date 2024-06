📷 Broers Hazard doen wel iets heel bijzonder tijdens hun vakantie

De broers Hazard zien we deze zomer niet op het EK. Eden Hazard is gestopt met voetballen, broer Thorgan is geblesseerd. Toch waren de twee deze week wel samen op pad. En daarbij deden ze een fysieke inspanning.

Eden Hazard was deze week nog actief op de Kings World Cup in Mexico, maar na een vroege uitschakeling daar kon hij op verlof trekken. En dus is hij momenteel in de Franse Provence te vinden voor een reisje.

Dat doet hij onder meer met zijn broers Thorgan, Kylian en zelfs de jongste van het lot Ethan. En de fysieke inspanningen werden bovendien niet geschuwd door de broertjes Hazard, al kwam er geen voetbal aan te pas.

Eden Hazard ready to climb the Mont Ventoux with the Intermarché-Wanty jersey šŸ¤©šŸš“ pic.twitter.com/OeH0huSmC7 — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) June 1, 2024

Wat ze dan wel met hun groepje deden? De Mont Ventoux beklimmen. Dat deden Eden Hazard & co met een truitje van Intermarché-Wanty. Dat team liet dan ook op de sociale media meteen weten hoe trots ze daarmee waren.

Afsluiten met een Chouffe

In oktober vorig jaar ging de gepensioneerde Rode Duivel een fiets van de profploeg samen met bijpassende outfit halen in Doornik, zo blijkt uit informatie dat Het Nieuwsblad kon laten optekenen. En dus was het fietsen geblazen.

De Ventoux op? Dat is voor niet-geoefende wielrenners allesbehalve makkelijk. Na het ritje werd er dan ook in stijl gevierd dat alles goed afliep. Eden Hazard vierde dat niet met wijn, maar sloot voor de gelegenheid af met een Chouffe.