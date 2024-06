Supportersvereniging Standard heeft opvallende boodschap voor de fans

Het afgelopen oetbalseizoen zijn de supporters van Standard Luik lovenswaardig geweest, ze hebben hun club gesteund zelfs in de moeilijkste periodes. Maar nu willen ze niet meer blindelings doorgaan. De financiële problemen rond de club hebben ook voor hen gevolgen.

Het seizoen 2023-2024 eindigde met een zeer donkere noot in Sclessin. De Ultra's van Standard blokkeerden de spelers en de staf bij de Academie Dreyfus, wat leidde tot een forfait in de wedstrijd tegen Westerlo. Maar de steun op de tribunes aan Standard bleef het hele seizoen ongelooflijk, ondanks de situatie.

Voor het seizoen 2024-2025 heeft de Familie des Rouches, de supportersfederatie van Standard, echter besloten om met een actie te komen. Ze heeft daarom een oproep gelanceerd naar alle supporters van Stamnummer 16 om de hernieuwing van de abonnementen voorlopig uit te stellen.

De reden: financiële risico's verbonden aan het vertrek van 777 Partners. "Zelfs als onze aandeelhouder belooft de continuïteit te waarborgen door elke maand de clubkas te spekken, is het risico op faillissement niet uitgesloten", waarschuwt de Famille des Rouches via haar sociale mediakanalen.

"Gezien deze onduidelijkheden heeft de FDR dus gevraagd om de abonnementscampagne die oorspronkelijk gepland was op 15 mei 2024 uit te stellen. Onze vrees is dat het geld dat we betalen in beslag genomen kan worden door de rechtbank om de schuldeisers terug te betalen."

De situatie zal, benadrukt de supportersfederatie van Standard, op 22 juni opnieuw worden geëvalueerd. "We zullen de club niet in de steek laten in deze moeilijke periode, maar we moeten waakzaam blijven", aldus de Familie des Rouches nog.

"We nodigen u uit om de instructies van uw supportersclubs te volgen met betrekking tot de toekomstige acties die zullen worden ondernomen om 777 Partners snel en definitief uit onze club te laten vertrekken. We hopen van harte de krachten te bundelen van ons land, investeerder(s) en grote bedrijven om de club te helpen zijn rechtmatige plaats weer in te nemen", besluit de mededeling.