KRC Genk komt met geweldig nieuws voor zijn supporters voor allesbepalend duel

KRC Genk kreeg afgelopen weekend een flinke opdoffer te verwerken in de Champions' Play-off en moet daardoor dit weekend nog vol aan de bak tegen KAA Gent. Een Europees ticket staat op het spel. En dus is de mobilisatie begonnen.

Een speciale wedstrijd wordt het sowieso. Bij Gent wordt afscheid genomen van Hein Vanhaezebrouck, terwijl Wouter Vrancken - ex-coach van KRC Genk - er waarschijnlijk de nieuwe coach zal worden in het nieuwe seizoen.

Onder dat gesternte moeten Genk en Gent tegen elkaar in de wei. Normaal gezien zijn de regels voor een eenzijdig barrageduel duidelijk: de recette wordt zoals in sommige bekerwedstrijden het geval is gewoon gedeeld.

Genk wil echter zoveel mogelijk supporters mobiliseren voor het duel tegen de Gentenaars en daarom hadden ze een actie in petto. Het plan was om de supporters gratis naar het stadion te laten komen voor de clash met Gent.

Gratis naar de wedstrijd voor Genk-abonnees

Volgens Het Laatste Nieuws gingen ze daarover in gesprek met KAA Gent en werd er een overeenkomst gevonden. Daarmee doen ze dus een ferme geste richting de supporters, die op die manier gratis naar de wedstrijd kunnen komen.

Een barragematch is normaal gezien niet opgenomen in het contract van de Jupiler Pro League en dus zou er normaal wel moeten worden bijbetaald. Dat is nu dus klaarblijkelijk niet nodig, een mooie zaak voor de Genkies.