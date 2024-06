Kos Karetsas vertelt op welke Rode Duivel hij het meeste lijkt

Konstantinos Karetsas beleefde een leuk seizoen bij KRC Genk. Bij Jong Genk werd hij vaste basisspeler, terwijl hij ook zijn (basis)debuut maakte bij de A-ploeg.

Konstantinos Karetsas maakte bij Jong Genk geweldig veel indruk in de Challenger Pro League. Ondertussen heeft hij ook al eens mogen proeven van de Jupiler Pro League. Tegen Antwerp mocht hij starten en gaf hij zelfs een geweldige assist.

De aanvallende middenvelder snapt dat er gezegd wordt dat hij wat weg heeft van Eden Hazard. "Ik weet dat de mensen mij weleens vergelijken met Eden Hazard. Daar kan ik me in vinden", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"Ik zeg niet dat ik even goed ben of dezelfde carrière zal maken. Maar qua stijl en positie is hij de Rode Duivel bij wie ik het dichtst aanleun. Ik ben een dominante speler die de bal graag in de voet heeft. En die toch hard probeert te werken."

"Dat moet in het moderne voetbal, hè. Ik kan zowel centraal als op de flank spelen. Een voorkeur heb ik niet", gaat Karetsas verder.

"Vanuit een centrale positie kom je meer voor doel en kan je betere statistieken halen, op de flank kom je vaker in één-tegen-éénsituaties terecht. Ik denk dat het voor mij een voordeel is dat ik op meerdere posities uit de voeten kan."

Of hij volgend seizoen veel zal spelen bij KRC Genk blijft maar de vraag. Bilal El Khannouss vertrekt normaal, maar er wordt ook wel verwacht dat de Limburgers een nieuwe nummer 10 halen.