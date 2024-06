Johan Boskamp zegt wie favoriet is in barragewedstrijd en komt met heel goede raad voor Wouter Vrancken

Zondag staat de allerlaatste wedstrijd van het seizoen op het programma. KRC Genk ontvangt KAA Gent in de Cegeka Arena om uit te vechten wie het laatste Europese ticket krijgt.

Het is simpel: één wedstrijd met alles op het spel. KRC Genk en KAA Gent zullen uitvechten wie het laatste Europese ticket krijgt. Een van de twee ploegen zal dan naar de tweede voorronde van de Conference League gaan.

Volgens Johan Boskamp is er een duidelijke favoriet. "KRC Genk is voor mij toch favoriet, hoor. Omdat KAA Gent in de reguliere competitie ook zelden of nooit van hoog geklasseerde teams won, alleen van ploegen die onder hen stonden. Ik ben dus benieuwd hoe Gent zondag gaat reageren", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

Bij KRC Genk hebben ze na alle tegenslagen van dit jaar nog wat goed te maken. Kunnen de spelers de moed vinden om nog één keer alles te geven?

"Ze zullen wel moeten", is Boskamp duidelijk. "Ach, eigenlijk is dat al heel het seizoen zo. Ze liepen de ene kater na de andere op, Europees, in de beker, in de competitie, dus zijn ze het wel gewoon om zich steeds weer te moeten opladen. Bovendien speelt Genk thuis, dat is een belangrijk voordeel."

Wouter Vrancken kan de wedstrijd best thuis volgen. "Ja, best wel. Het zou van branie getuigen als hij in het stadion zou zitten, maar ik zou het toch niet doen in zijn plaats. Blijf maar lekker thuis, zou ik zeggen."