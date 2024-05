Frank Raes zegt waarom Tedesco Hans Vanaken wel had moeten meenemen naar het EK

Bondscoach Domenico Tedesco loste dinsdag zijn EK-selectie. Daarin was er geen plaatsje voorzien voor Hans Vanaken van Club Brugge.

Hans Vanaken speelde fantastische Champions’ Play-offs met Club Brugge, maar dat was niet genoeg voor bondscoach Domenico Tedesco om hem op te nemen in de selectie van de Rode Duivels voor het EK in Duitsland.

Analist Frank Raes laat in Gazet van Antwerpen weten dat hij het moeilijk heeft met het feit dat de sterkhouder en kapitein van Club Brugge niet mee mag naar het EK. En daar is een goede reden voor, zo oordeelt Raes.

Tedesco heeft het niet voor hem, zoveel is duidelijk. Vreemd. Want Vanaken stelt nooit teleur en verkeert in bloedvorm. De mailman, de postbode. Zo noem ik hem. Hij maakt anderen beter”, laat de analist optekenen in de krant.

Vervanger voor De Bruyne

Raes ziet het helemaal anders en zegt dat er precies een heel goede reden is waarom je Vanaken op het EK in Duitsland precies heel hard nodig zal hebben. Zeker als je tot het einde van het toernooi wil meespelen voor de prijzen.

“Voor mij is Vanaken ook de meest natuurlijke vervanger van De Bruyne. En als we ver willen geraken in het toernooi, dan moeten we De Bruyne ook af en toe wat rust kunnen geven. In die wedstrijden had je Vanaken dan wat meer kunnen laten spelen”, oordeelt Raes.