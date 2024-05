Geen twijfel meer mogelijk? "Straks wint hij opnieuw de Gouden Schoen"

Het jaar 2024 is nog maar half voorbij. Toch is Noa Lang nu al zeker wie de volgende Gouden Schoen moet winnen.

Volgens Noa Lang kan Club Brugge vandaag niet anders dan de titel pakken. Eén van de grote uitblinkers dit seizoen bij blauwzwart is ongetwijfeld Hans Vanaken.

“Als je in zes van de negentien titels van Club een aandeel hebt, spreekt dat voor zich”, vertelt de Nederlander. “Hans is magisch. Hij levert elk jaar. Zelfs wanneer mensen aan hem twijfelen.”

En daarom mag je al meteen de nodige conclusies trekken, zo redeneert Lang. “Hans laat ook nu weer zien dat hij straks opnieuw de Gouden Schoen moet winnen. Ik heb nog maar met weinig mensen zo'n klik gehad als met hem. Hans en ik vonden elkaar blindelings.”

Grote competitie

De kwaliteiten van Vanaken zijn gigantisch, aldus Lang. “Pure voetballers zoeken en vinden elkaar altijd. Wel, Hans is puur voetbal. Ook al ziet hij er misschien niet zo uit.”

Volgens Lang had de carrière van Vanaken ook totaal anders moeten lopen dan dat het nu gegaan is. “Hans had in een veel grotere competitie kunnen voetballen dan België. Club Brugge is niet zijn top, maar intussen zit hij er wel al heel lang”, besluit Lang.