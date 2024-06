Jesper Fredberg heeft serieus afgezien bij Anderlecht: "Alsof iemand me keihard in mijn maag had gebokst, ik moest naar adem happen"

Anderlecht kon dit seizoen geen kampioen spelen. Twee speeldagen voor het einde van de competitie had paars-wit echter nog alles in eigen handen.

Anderlecht moest toekijken hoe Club Brugge alweer de landstitel won. Paars-wit had kansen genoeg, maar maakte het niet af. Op de voorlaatste speeldag verloren de Brusselaars met 0-1 van Club.

Een flinke klap voor Anderlecht dat haar titelkansen bijna volledig zag verdwijnen. Jesper Fredberg maakte alles vanop de eerste rij mee, iets wat hij niet snel zal vergeten.

"Alsof iemand me keihard in mijn maag had gebokst, dat gevoel had ik", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. "Ik moest naar adem happen."

"Ik heb de spelers gevraagd om zich dat rotgevoel nog lang te herinneren, omdat we zoiets nooit meer willen meemaken. We wilden iets geweldigs realiseren voor de club en voor de fans en we waren er ook dichtbij", gaat Fredberg verder.

Coach Brian Riemer kreeg na die wedstrijd heel wat kritiek over zich heen omdat hij heel de wedstrijd lang geen antwoord vond op het spel van Club en Nicky Hayen. Toch is er geen reden voor paniek volgens Fredberg.

"Daar is het niet gelukt, maar in andere wedstrijden heeft hij de match wel doen kantelen met zijn ingrepen. Brian kan een stevige organisatie neerzetten, naar de toekomst maak ik me daar geen zorgen over."