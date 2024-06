Rode Duivel Maxim De Cuyper laat zich uit over zijn toekomst

Maxim De Cuyper is Rode Duivel. De kampioen met Club Brugge beleefde een prima seizoen bij blauw-zwart en heeft op die manier ook heel wat ploegen wakker gemaakt die hem graag in huis zouden willen halen.

Voor Maxim De Cuyper zijn het gekke jaren. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan KVC Westerlo, dit seizoen kreeg hij volop zijn kans bij Club Brugge. En ondertussen mag hij ook al naar het EK. Daar reageerde hij zelf ook verrast op.

"Het is heel snel gegaan. Vorig jaar speelde ik nog bij Westerlo en nu mag ik mee naar het EK. Dat had ik allemaal niet verwacht", aldus De Cuyper op een persconferentie in Tubeke in aanloop naar het Europees Kampioenschap in Duitsland.

© photonews

"De bondscoach vertelde me dat ik speelkansen zal krijgen tijdens de oefenmatchen, maar ook dat ik me er niet teveel op moet concentreren. Hij vertelde me 'to go with the flow' en dan zien we wel", is hij er nu al klaar voor.

Focus op het EK, dan pas aan de toekomst denken

Rest de vraag: wat met de toekomst van De Cuyper? De jongeling lijkt klaar om de Europese velden te bestormen, ook op clubverband. En dan lijkt er veel mogelijk. Zelf lijkt de wingback vooral nu op voetbal te willen focussen met de Rode Duivels.

"Ik heb nog niet nagedacht over een transfer, omdat het een korte week was. Er zal wel over gesproken worden, maar ik vind het nu belangrijker om te focussen op het EK dan over wat er volgend seizoen zal gebeuren."