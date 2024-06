Deze Rode Duivel hoopt na het EK een mooie transfer te versieren en maakt daar ook geen geheim van

Het EK in Duitsland zal al bijna van start gaan. Binnen twee weken wordt het tornooi op gang getrapt.

Voor de Rode Duivels start het EK op 17 juni. Dan speelt België zijn eerste wedstrijd tegen Slowakije. Een aantal spelers kunnen het tornooi gebruiken om zichzelf te bewijzen en misschien wel een mooie transfer te versieren.

Zo zal Amadou Onana deze zomer naar alle waarschijnlijkheid van ploeg proberen te veranderen. "Ik verwacht nog meer van mezelf dan de buitenwereld. In mijn laatste weken bij Everton viel ik soms naast de ploeg – een keuze van de coach – maar ik bekijk dat positief: zo ben ik straks frisser", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

"Het EK is een prachtig platform om mezelf te bewijzen. Je kunt jezelf in de kijker spelen. Het is al vaker voorgevallen dat spelers het goed doen op een groot toernooi en nadien een transfer maken", hint hij best opvallend.

Onana ligt bij Everton nog tot juni 2027 onder contract. Na twee seizoenen bij de Premier League-club is het tijd voor een nieuwe uitdaging.

"Maar mijn antwoorden zijn duidelijk, denk ik. In het verleden zijn er goede aanbiedingen geweest. Het was zo in de winter maar ook eerder al. Mijn werk bij Everton was op die momenten niet af, daarom ben ik gebleven", besluit de middenvelder.