Officieel: STVV neemt drastisch besluit

Bij STVV gaan ze deze weken meerdere knopen doorhakken. Meer dan waarschijnlijk raken ze hun coach kwijt aan KRC Genk en ook van een aantal spelers zal afscheid genomen worden. Over eentje is er al duidelijk alvast.

Ook bij STVV wordt er al voorbereid op volgend seizoen. De club heeft een beslissing genomen over Fatih Kaya. Zijn contract loopt af deze zomer en de Kanaries hebben besloten om dat contract niet te gaan verlengen.

"Bedankt voor je toewijding aan de club", kon er bij STVV wel nog wat lof af voor hun speler, maar daar blijft het dus bij. Kaya kan en mag dus andere ploegen zoeken en andere oorden opzoeken, tot op heden zijn er geen ploegen genoemd.

Fatih Kaya kwam in 2022 aan bij Sint-Truiden, hij maakte toen de overstap van het Duitse FC Ingolstadt. In de Jupiler Pro League kon de spits echter nooit helemaal overtuigen, al werd hij wel steevast op handen gedragen door de supporters.

© photonews

Kaya kwam 41 keer in actie dit seizoen en speelde daarin 1.611 minuten. In al die tijd scoorde hij slechts twee keer. Zijn gebrek aan statistieken is mogelijk een van de redenen waarom er na deze zomer niet meer met hem zal worden gewerkt.

Aan werkethiek ontbrak het hem namelijk niet en zowel binnen de groep als bij de supporters was Kaya best geliefd. We willen de aanvaller dan ook veel succes wensen in zijn zoektocht naar een nieuwe club én veel plezier bij zijn nieuwe uitdaging(en).