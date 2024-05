Ex-speler Gent en OH Leuven is duidelijk na gemiste promotie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. Ploegen die dit weekend wonden moesten likken? Union SG, RSC Anderlecht, maar ook ... SK Lommel. Zij verloren in Kortrijk hun kans om volgend seizoen in eerste klasse te spelen.

Het begon nochtans mooi in Kortrijk voor de Limburgers. Ze kwamen snel op voorsprong via Rosa en konden op die manier verlengingen afdwingen in het Guldensporenstadion. En dat voor de ogen van veertien(!) bussen en zo'n 900 supporters.

Het toont alleen maar aan dat het voetbal weer helemaal leeft bij de Noord-Limburgse club. Ook voor de vorige wedstrijden in de barrages tegen Zulte Waregem en zeker Deinze zakte er heel wat volk af langs de E17.

© photonews

Na de 0-1 voorsprong kon Lommel echter nooit een tweede goal maken en in de verlengingen moesten ze het onderspit delven. Het werd zelfs nog 4-2, ondanks onder meer een strafschopdoelpunt van Lucas Schoofs.

Volgend seizoen wél promoveren?

Door de veldbestorming was het achteraf moeilijk om aan reacties te raken van gelijk welke club, maar bij Lommel leefde het gevoel dat de ontgoocheling niet eens zo groot was. Na een lang en slopend seizoen beseften ze allemaal dat Kortrijk met zijn wissels kwaliteit extra kon brengen.

Toch bleef kapitein Schoofs ook positief: "Ik ben naar Lommel gekomen om binnen de twee jaar te promoveren. Als we het volgend seizoen doen zoals nu en het op de juiste manier aanpakken, dan kunnen we het wél halen."