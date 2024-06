Axel Witsel legt meteen de vinger op de wonde bij terugkeer: "Dat zijn we niet meer"

Axel Witsel is eindelijk terug Rode Duivel. Velen wilden hem al langer dan vandaag opnieuw als international hebben, nu is het er eindelijk van gekomen. Hij beseft wel dat de situatie wat anders is dan een aantal jaren geleden.

Axel Witsel is duidelijk over de status die de Rode Duivels anno 2024 hebben: "Voorheen hadden we een team dat bij de topfavorieten hoorde, vandaag is dat niet meer zo. Ik denk dat we nu meer bij de outsiders horen."

Toch gelooft hij er nog in: "We hebben talent in het team. Spreken over de eindzege is misschien wat vroeg. We moeten het match per match bekijken, maar er zit zeker een kans in dat we verder geraken", aldus de 'kersverse' Rode Duivel.

Een paar maanden geleden leek zijn avontuur bij de Rode Duivels nog voorbij, maar nu is hij dus helemaal terug. "Ik ben maar net gearriveerd. Het was anders, want je ziet tal van nieuwe gezichten. Een nieuwe staf en nieuwe spelers, dus het was wel raar en even wennen."

Nieuwe rol bij Rode Duivels

"Maar het is wel leuk om hen erbij te hebben en oude bekenden, zoals Kevin (De Bruyne) en Romelu (Lukaku), te zien", aldus Witsel nog op de persconferentie in Tubeke. Na een goed seizoen bij Atlético Madrid lijkt hij helemaal klaar voor het EK.

Domenico Tedesco gaf eerder aan dat hij Witsel als verdedigende middenvelder niet meer zou oproepen, maar als centrale verdediger is het wel opnieuw iets anders. Witsel zelf is ook blij met zijn nieuwe rol bij de Duivels.