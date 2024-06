Ivan De Witte blikt terug: "Achteraf gebleven was dat misschien te vroeg"

Ivan De Witte is afscheidnemend voorzitter bij KAA Gent. De sterke man heeft de club financieel gezond gekregen én heeft ook een titel en een paar bekers mogen vieren. Nu blikt hij nog een laatste keer terug.

Het ging op en af doorheen de jaren bij KAA Gent, ook voor Ivan De Witte. In een interview met Het Nieuwsblad heeft de voorzitter van de Buffalo's nog eens teruggeblikt op een kwarteeuw als voorzitter van Gent.

De Witte heeft veel ervaring in het bedrijfsleven, maar het voetbal is volgens hem toch nog iets helemaal anders: "Voetbal heeft een grotere emotionele dimensie", is hij bijzonder duidelijk daarover in het interview met de krant.

© photonews

"Door alle aandacht van supporters en media is het voetbal een uitvergroting van wat er gebeurt in het bedrijfsleven." Ivan De Witte kan terugblikken op mooie jaren, waar hij de club opnieuw rendabel maakte samen met Michel Louwagie.

Geen afscheid met extra titel

En nu dus afscheid nemen? "Er is nooit een ideaal moment om te vertrekken." De Witte had graag nog een tweede titel gepakt met KAA Gent, maar dat is er dit jaar niet meer van gekomen. En over de eerste titel heeft hij ook wel wat te zeggen.

"Een titel ga je nooit weigeren maar misschien is hij te vroeg gekomen voor ons", aldus nog de voorzitter in Het Nieuwsblad. Het kampioenschap kwam er al een jaar na de bouw van de Ghelamco Arena en toen stond de structuur nog niet helemaal op poten.