Collega overtuigd: "Transfer voor Maxim De Cuyper hangt in de lucht"

Het gaat plots heel hard voor Maxim De Cuyper. Hij is toch wel één van de verrassingen in de selectie van bondscoach Domenico Tedesco.

Maxim De Cuyper ruilde Westerlo vorige zomer in voor Club Brugge. Ondertussen pakte hij de landstitel met blauwzwart en zit hij ook voor het eerst in zijn carrière in de selectie van de Rode Duivels. Het gaat hard voor De Cuyper.

Al heeft dat ook meteen zijn gevolgen. Normaal zou de linksback, dit seizoen goed voor vijf doelpunten en veertien assists bij Club Brugge, op vakantie vertrekken na het seizoen. Maar die plannen kunnen nu niet doorgaan.

“De bedoeling was dat Maxim over anderhalve week meeging op vakantie met ons, maar uiteraard gaat dat nu niet meer”, vertellen Tuur Dierckx en Daan Heymans vanuit Ibiza aan Het Nieuwsblad.

“Zijn droom na Westerlo was kampioen spelen met Club Brugge”, vult Heymans aan. “Er waren vorig jaar al geïnteresseerde clubs die een bepaald bedrag op tafel wilden leggen, maar voor Max was het écht belangrijk om met de club van z’n hart kampioen te worden.”

Transfer hangt in de lucht

En dat is ondertussen gelukt. Heymans is zelfs overtuigd dat het EK deze zomer misschien al voor een volgende stap in de carrière van De Cuyper kan zorgen. “Mocht hij nu ook al minuten maken op het EK, dan kan hij zijn volgende stap misschien al zetten. Zijn limiet ligt volgens mij sowieso buiten België.”

De Cuyper ligt nog tot 2026 onder contract bij Club Brugge. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op dit moment op 8 miljoen euro.