'Opvolger Mark Van Bommel staat op het punt om te tekenen bij Antwerp'

Mark Van Bommel nam afgelopen weekend afscheid van de fans en spelers bij Antwerp. Zijn opvolger zou op het punt staan om te tekenen.

Mark Van Bommel zorgde voor enorm veel mooie momenten bij Antwerp. Hij bezorgde de club 'den Dubbel' en bracht Champions League-voetbal naar de Bosuil.

Hij nam afgelopen weekend afscheid van de club, dat kon hij in stijl doen met een 3-1 thuisoverwinning tegen Anderlecht.

Nu komt er een nieuw hoofdstuk aan bij Antwerp, eentje zonder Van Bommel die voorlopig nog geen nieuwe werkgever heeft.

De club is op zoek gegaan naar een vervanger en kwam uit bij Jonas De Roeck. Het is al langer geweten dat de Great Old interesse heeft in haar eigen ex-speler, maar nu zou hij volgens Het Nieuwsblad op het punt staan om te tekenen.

De Roeck werd eerder dit jaar nog ontslagen bij Westerlo na een dramatisch seizoensbegin. Sindsdien zit hij zonder werkgever.