Union-speler komt opnieuw met zeer cynische tussenkomst over doelpunt in Club Brugge - Cercle Brugge ... en krijgt meteen antwoord van supporters

Christian Burgess is één van de mannen uit de Jupiler Pro League met het hart op de tong. De voorbije maanden uitte hij meermaals kritiek op de arbitrage en dat is hem niet altijd in dank afgenomen. Ook na de titelwedstrijden reageerde hij nog een keertje.

Na de nederlaag tegen Club Brugge werd hij door de voetbalbond op de vingers getikt voor zijn uitspraken. "De scheidsrechter zei dat het in orde was. Hij checkte bij de VAR en die zeiden natuurlijk ook dat het goed was, omdat het Club Brugge is. Het is nu eenmaal zo", sprak hij toen.

En ook in een interview later ging hij los door op de zaak. "Wat moet het dan zijn als ik écht zeg wat ik denk?", gaf hij een keertje aan in een interview bij HUMO. Om maar te zeggen: Burgess en de Belgische refs zullen geen beste vrienden (meer) worden.

Op de slotspeeldag won Union SG van KRC Genk, maar door de 0-0 tussen Cercle Brugge en Club Brugge werden de Brusselaars geen kampioen. Over het afgekeurde doelpunt van De Vereniging had hij wat te zeggen.

Op X sprak hij (cynisch) over een goede beslissing. "Correcte beslissing. Je kan de Belgische VAR niets verwijten." Het regende op die uitval ook meteen heel wat reacties vanuit (vooral) Brugse hoek richting de verdediger.

