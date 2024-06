Axel Witsel is helemaal terug bij de Rode Duivels en legt uit hoe dat tot stand kwam

Axel Witsel is opnieuw Rode Duivel. De ervaren Belg is terug bij de selectie gehaald en dat kan voor leuke situaties zorgen de komende weken op het EK in Duitsland. Witsel zelf sprak deze zaterdag de pers toe.

Axel Witsel was er meerdere interlandperiodes niet bij voor de Rode Duivels. Maar net voor het EK werd hij door Domenico Tedesco wel opnieuw opgeroepen. De 'kersverse' Rode Duivel legt uit hoe het allemaal gekomen is.

"Ik heb een maand geleden de coach gesproken in Mallorca. Hij had me gecontacteerd. Er was meteen een goed gevoel en toen besloot ik terug te komen. Ik nam misschien wel een te snelle beslissing, maar zo gaat het leven."

"Ik ben heel blij om terug te zijn", is Witsel op zijn persconferentie duidelijk. De bondscoach gaf onlangs aan dat hij Witsel nooit zou oproepen als verdedigende middenvelder, maar ondertussen is de situatie veranderd.

Centrale verdediger Axel Witsel

Bij Atlético Madrid is hij als centrale verdediger aan een goed seizoen bezig. En dat heeft dus ook Tedesco opgemerkt. En dus mag de ervaren Rode Duivel alsnog naar het EK 2024 in Duitsland, tot groot jolijt van vele supporters.

"Sinds ik centraal achterin speel, heb ik niet meer de gedachte een middenvelder te zijn. Ik moest me een tijdlang aanpassen, maar ik voel me nu veel comfortabeler op deze positie", aldus Witsel zelf op zijn persconferentie over zijn nieuwe rol.