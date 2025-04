Ai! Speler die ploegmaat sloeg wordt linea recta teruggestuurd naar Standard: meteen ontslagen

Soufiane Benjdida, op huurbasis bij RWDM, is op opvallende wijze aan de deur gezet. De aanvaller, eigendom van Standard, sloeg na de teleurstellende wedstrijd tegen Patro Eisden een ploegmaat en werd daarop meteen ontslagen door de Brusselse club.

Benjdida werd begin dit seizoen nog getest door Ivan Leko bij Standard, maar werd op het einde van de transferperiode uitgeleend aan RWDM om elders ervaring op te doen. Die uitleenbeurt draaide echter uit op een teleurstelling: in maanden tijd scoorde hij slechts één keer, tegen Eupen.

De Marokkaanse spits kon de hoge verwachtingen niet inlossen en bleef steken op een povere statistiek in een ploeg die nochtans bovenaan meedraait in de Challenger Pro League. Zaterdag tegen Patro Eisden kwam hij pas in de 86ste minuut in actie, als invaller voor doelpuntenmaker Biron.

De frustratie zat bij Benjdida duidelijk diep. Na het laatste fluitsignaal, bij een gelijkspel dat de promotie van RWDM uitstelde, liep het helemaal uit de hand. Voor het oog van de supporters raakte hij verwikkeld in een handgemeen met ploegmaat Achraf Laaziri, waarbij hij meerdere klappen uitdeelde.

Volgens bronnen van La Dernière Heure en BX1 greep de club meteen in: het huurcontract van Benjdida werd per direct stopgezet. De speler keert dus vervroegd terug naar Standard, al is het onzeker wat de Luikenaars met hem van plan zijn.

Wat de toekomst brengt voor Benjdida is op dit moment onduidelijk. Eén ding is zeker: zijn passage bij RWDM eindigt in mineur.