📷 'Oude bekende uit Jupiler Pro League in beeld om Will Still op te volgen'

Will Still zette zijn samenwerking met Stade Reims stop. Een oude bekende van de Jupiler Pro League is in beeld om hem op te volgen.

Will Still zat een tijdje geleden samen met het bestuur van Stade Reims. Daar werd gezegd dat Still volgend seizoen niet langer trainer zou zijn van de Franse eersteklasser. Still besliste daarop, samen met zijn assistenten, om de samenwerking meteen stop te zetten. Ondertussen duiken ook de eerste namen van een mogelijke opvolger op. Volgens verschillende Franse bronnen zou Luka Elsner in beeld zijn om Stade Reims vanaf volgend seizoen in handen te nemen. Zijn profiel zou heel goed bij de club passen, zo klinkt het. Elsner werd in januari 2021 trainer van KV Kortrijk. Hij tekende toen voor drie en een half jaar bij de West-Vlaamse club. In oktober van datzelfde jaar verbrak hij zijn contract om richting Standard te trekken. In april 2022 werd hij op Sclessin ontslagen nadat de club op een veertiende plaats eindigde. Momenteel is Elsner aan de slag bij Le Havre, waar hij nog een contract heeft tot medio 2025. Er zal dan ook een afkoopsom moeten betaald worden om hem bij zijn ploeg weg te plukken. ✅ Infos confirmées par @le_Parisien & l'excellent @LeMechenoua ! #SDR https://t.co/tniUd5RgMH — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 19, 2024