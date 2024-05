Lommel wint felbevochten wedstrijd in Deinze en mag nog dromen van Jupiler Pro League

Lommel en niet Deinze mag het tegen KV Kortrijk opnemen voor een stekje in de Jupiler Pro League. De Limburgers wonnen na een felbevochten wedstrijd met 1-2 in Deinze en dat was voldoende voor kwalificatie. Diego Rosa maakte tien minuten voor tijd het verschil.

In de heenwedstrijd hadden Lommel en Deinze in Limburg 1-1 tegen elkaar gelijkgespeeld en dus was het de verwachting dat ook de terugwedstrijd de nodige spanning met zich mee zou gaan brengen. Hier en daar werd zelfs gedacht aan mogelijke verlengingen en/of strafschoppen.

Bij de thuisploeg was Emilio Kehrer opnieuw fit, waardoor Souleymane Anne naar de bank werd verwezen. Prychynenko moest dan weer Schuermans komen vervangen, die een lumbago had opgelopen. Bij Lommel moest coach Stephen Bould schuiven door een gebrek aan verdedigers en speelde Lucas Schoofs als linksachter.

Jonge Fin Talvitie breekt match open

In een nerveuze eerste helft was het Lommel dat de meeste intensiteit aan de dag legde, maar we moesten wel 38 minuten wachten op een eerste schot tussen de palen. De jonge Fin Juho Talvitie probeerde tot drie keer toe en bij de derde keer in vier minuten was het raak.

Al was er wel wat Lommels geluk mee gemoeid, want via Prychynenko week de bal af richting korte paal. 0-1 was meteen de ruststand en dus moest Hans Somers iets bedenken. Hij liet Souleymane Anne invallen bij de rust in de plaats van Staelens en ging zo wat aanvallender spelen.

Tweede helft met veel spektakel

Het leverde aanvankelijk op, want Anne kon zich een paar keer onderscheiden en op het uur kon Mertens met een overhoekse kopbal de gelijkmaker tegen de touwen prikken. Deinze probeerde even om erop en erover te raken, maar De Busser stond pal.

Daarna kwamen de bezoekers opnieuw wat beter in de match en tien minuten voor tijd was het Diego Rosa die na een heel mooie collectieve Lommelse actie de 1-2 staalhard voorbij Miras Nacho wist te trappen.

In de slotfase was het daarna nagelbijten, met de nodige opstootjes hier en daar. Deinze zette alles op alles, maar de gelijkmaker viel niet meer. Lommel mag het daardoor opnemen in de barragewedstrijden tegen Kortrijk met inzet een stekje in eerste klasse.