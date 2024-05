Ondanks de hitte geen drankpauze in levensbelangrijk duel: "Vond ik bizar"

Eindelijk een beetje zon in België. En dus ook meteen wat warmere temperaturen. Zeker zondagnamiddag was het bijzonder warm. Toch werd daar niet eens al te veel rekening mee gehouden zo blijkt.

KSMK Deinze en SK Lommel vochten zondagnamiddag in de blakende zon en bij meer dan 24 graden in de schaduw een episch duel tegen elkaar uit. Inzet was een ticket voor de barragematch tegen KV Kortrijk om promotie af te dwingen.

Lommel speelde heel energiek, maar trapte daarbij ook wat op de adem. En ook bij Deinze hadden ze het - zeker in de eerste helft - fysiek heel erg lastig. Meermaals kwamen spelers bij spelhervattingen snel wat drinken.

© photonews

"We hebben al veel beter gevoetbald, maar dat had misschien ook wel met de warmte te maken. Het was heel warm en dat had zeker ook zijn impact. Op ons, maar ook op Deinze", aldus Lommel-doelman Jari De Busser.

Geen drankpauze mogelijk

Ook bij Deinze reageerden ze bij monde van coach Hans Somers achteraf op de zaak: "Het was zeker niets conditioneels bij ons, want we reageerden goed en hadden vaak de tweede bal. Maar we hadden het moeilijk met het tempo."

"Dat was moeilijk voor ons. Jammer genoeg was er geen drankpauze mogelijk. Het was aangevraagd, maar het mocht niet van de arbitrage. Dat vond ik bizar, we hebben geen uitleg gekregen waarom het niet mocht", aldus Somers.