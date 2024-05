Lommel staat op 180 minuten van eerste klasse en dat levert deze reacties op

SK Lommel staat op 180 minuten van de Jupiler Pro League. Op bezoek bij KMSK Deinze werd met 1-2 gewonnen. En dus waren ze bij Lommel natuurlijk allemaal gelukkig, al beseften ze ook dat het een nagelbijter was.

Doelman en kapitein Jari De Busser was kritisch na de 1-2 overwinning van Lommel: "Neen, dit was zeker niet onze best match van het seizoen. Maar wel de belangrijkste match en met een goed resultaat. En nu komen er nog twee belangrijke wedstrijden aan."

Ook coach Stephen Bould analyseerde de wedstrijd op de persconferentie achteraf: "In de eerste helft werkte ons gameplan, de tweede helft was wat meer gelijkopgaand. Alles samen was het een hele zware wedstrijd."

"Er kwam druk na de gelijkmaker, maar we hebben het voor elkaar gekregen. Alles bij elkaar verdienden we het misschien wel om door te gaan. Het geeft een heel goed gevoel dat we deze wedstrijd winnend hebben afgesloten."

Het beste resultaat voor Lommel

Sommige van zijn spelers zaten met krampen en Lommel zit al niet met een overschot aan verdedigers, dus was er bij de coach vooral de hoop dat iedereen het ging volhouden - ook met oog op de dubbele clash tegen Kortrijk.

"Was het niet de beste match van het seizoen? Geen idee, uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit. Het is het beste resultaat van het seizoen voor ons. In deze fase van de competitie gaat het over resultaten", aldus de coach.