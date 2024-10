Lommel SK geeft Jong Genk flink pak slaag in de Limburgse derby

Lommel SK heeft de eerste Limburgse derby van het seizoen in de Challenger Pro League gewonnen. De troepen van Steve Bould waren een maatje te sterk voor Jong Genk, het werd 0-4.

Vrijdag stond er weer een Limburgse derby op het programma in de Challenger Pro League. Jong Genk nam het thuis op tegen Lommel SK. Penders en Claes kwamen weer in de basis bij de thuisploeg. Steve Bould behield het vertrouwen bij Lommel.

De wedstrijd kwam traag op gang. Na negen minuten spelen kwam Lommel al zeer dicht bij een voorsprong. Door een serieuze dekkingsfout stond Dries Wouters bij een corner helemaal alleen voor doel. Hij knalde van dichtbij, maar zijn volley spatte uit elkaar op de deklat.

Niet veel later hield Lommel-doelman Pieklal zijn team twee keer heel goed recht. Beide ploegen hadden kansen om op voorsprong te komen. Uiteindelijk waren het de bezoekers die via een knap doelpunt van van Duiven de 0-1 op het scorebord konden zetten.

De tweede helft begon met hetzelfde gezicht als de eerste. Op het uur kon Lommel de voorsprong verdubbelen na een serieuze blunder van Mike Penders. De doelman zag een voorzet op zich afkomen, maar liet het leer door zijn handen glippen. Nog geen halve minuut later kon Lommel scoren na een mooi afstandsschot van uitgerekend Sam De Grand (ex-Genk). In de eerste helft loste de keeper, die voor 20 miljoen naar Chelsea trekt, de bal ook al eens... Het was niet zijn dagje.

Zo'n 15 minuten voor tijd deed invaller Diego Rosa er nog een schepje bovenop. Hij knalde de 0-3 tegen de netten. Om de eindstand te bevestigen trapte van Duiven vanop de stip nog de 0-4 binnen. Lommel klimt zo (voorlopig) naar de vijfde plaats met 15 punten. Genk blijft op de tiende plek hangen met negen punten.