Thomas Buffel wijst het probleem aan bij Jong Genk na 0-4 pandoering tegen Lommel SK

Jong Genk ging vrijdagavond in eigen huis pijnlijk onderuit met 0-4 tegen Lommel SK. De teleurstelling was er bij de spelers en coach Thomas Buffel, die snel weer wil rechtveren.

Jong Genk won van zijn laatste zeven wedstrijden slechts één keer. De 0-4 tegen Lommel kwam aan bij de spelers en de coach. De Limburgers zitten in de hoek waar de klappen vallen.

"Ja klopt, zeker qua resultaat. In de eerste helft hadden we het goed onder controle. Het plannetje klopte wel met ons middenveldspel en de inverted backs. Ze hadden daar niet echt een oplossing voor. Wij hadden de beste kansen met een aantal schoten van buiten de zestien. De doelman pakte die goed", vertelde Buffel na afloop.

"Toen moesten we gaan achtervolgen. In de tweede helft kwamen zij iets beter uit de kleedkamer en begonnen ze ook van buiten de zestien te schieten. Zo ging er eentje fantastisch binnen. Dan volgt die strafschop nog. Het draait echt om momenten pakken en dat lukt ons op dit moment niet."

Jong Genk had wel heel wat kansen, maar de bal ging er maar niet in. "Efficiëntie is heel belangrijk. Als je vier goede kansen krijgt moet je die kunnen verzilveren. Dat lukte niet en we kregen er eentje tegen, dat kroop misschien wat in de kopjes. We moeten nu gewoon de efficiëntie opkrikken."

"Er is teleurstelling, ook bij de coach natuurlijk. Maar het blijven jongens van 17 of 18 jaar. We zullen weer als team moeten rechtveren, proberen opnieuw te starten en kijken waar het beter moet", besluit de coach. Volgend weekend staat de wedstrijd tegen Lokeren-Temse op het programma.