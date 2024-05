Heenwedstrijd tussen Lommel en Deinze eindigt in een 1-1 gelijkspel in het Soevereinstadion

Zondagmiddag stond een wedstrijd tussen Lommel SK en KMSK Deinze op het programma. Het tweeluik tussen deze teams zal beslissen wie het tegen de tweede uit de Relegation Play-offs zal opnemen.

Op een zonnige zondag trok Deinze naar Limburg om het op te nemen tegen Lommel SK. In de vorige ronde won Lommel na twee wedstrijden van Zulte-Waregem terwijl Deinze Patro over de knie legde.

Het is niet lang wachten op de eerste kans van de wedstrijd. Na acht minuten al kon Van Landschoot na een mooie lange bal oog in oog komen met De Busser. Die laatste kon uitpakken met een knappe redding en de bal in hoekschop verwerken.

In de achttiende minuut was het opnieuw Deinze met een grote kans. Mertens vond wederom De Busser in zijn zoektocht naar de 0-1. Grote kansen bleven nadien uit en dus stond er tijdens de rust een brilscore op het bord.

In de tweede helft komt Lommel op voorsprong via Vansca die de bal van Aguilar aan de tweede paal kan binnentikken. Na de 1-0 ging Deinze opzoek naar de gelijkmaker zonder grote kansen.

De eerste grote kans voor Deinze na 76 minuten is dan wel meteen raak. De invaller Sven Braken kan een voorzet van De Schryver aan de eerste paal knap binnenwerken. Met dat doelpunt eindigde de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel.

Zowel Lommel als Deinze lijken na de wedstrijd een meerwaarde voor de Belgische eerste klasse. Bij Lommel staan enkele goede spelers op het veld en een geweldige man in doel. Ook Deinze zou niet moeten onderdoen in 1A. Op 12 mei kijken beide teams elkaar opnieuw in de ogen.