Wat een wedstrijd! KV Kortrijk blijft in eerste klasse na 120 minuten spektakel tegen Lommel

KV Kortrijk blijft nog minstens een jaar langer in de Jupiler Pro League. Na 120 minuten spektakel tegen Lommel won het na verlengingen met 4-2. Het werd gevierd in het Guldensporenstadion als een titel.

KV Kortrijk had een krappe 0-1 overwinning geboekt in Lommel en begon dus in eigen huis in een uitverkocht en kolkend Guldensporenstadion als lichte favoriet tegen enthousiaste Limburgers die ook met veertien bussen en bijna duizend supporters waren afgezakt.

Bij Kortrijk was Kadri er gewoon bij, nadat hij vorige week uitviel met een kleine blessure. Freyr Alexandersson koos op de linkerkant wel voor El Idrissy in de plaats van De Neve. Bij de bezoekers stond Henry Oware op de linksachter, waardoor Schoofs doorschoof en Alex Granell naar de bank werd verwezen.

Bonus meteen weg voor Kortrijk

De thuisploeg begon furieus en kon in de eerste twee minuten al vier halve kansjes optekenen, maar aan de overkant was het met een afstandschot van Rosa meteen raak na knap voorbereidend werk van Arthur Sales.

© photonews

© photonews

De bonus dus meteen helemaal weg. Welk team ook zou scoren, zou daarna virtueel geplaatst zijn voor de Jupiler Pro League volgend seizoen. In een nerveuze wedstrijd regende het daarna kansen aan beide kanten. Avenatti vond de paal op zijn weg, terwijl ook De Busser een paar keer pal moest zijn.

De Lommelse doelman moest bij de rust wel worden vervangen, terwijl bij Kortrijk Fujii vlak voor de koffie ook al naar de kant moest. Na de pauze zorgde de ingevallen Ivezic voor een geweldige redding op een kopbal van Avenatti, toen die later de 1-1 op het bord bracht was dat vanuit buitenspel.

Nagelbijter en verlengingen

Op het uur stuurde Bert Put iedereen gek genoeg naar binnen omdat de regen te hard was naar zijn mening. Het haalde het tempo ook wat uit de wedstrijd, de verlengingen kwamen zo steeds dichterbij in het Guldensporenstadion en de stress nam enkel toe.

Tien minuten voor tijd zette Ambrose Avenatti helemaal alleen voor doel, maar Ivezic toonde zich opnieuw een geweldige doelman. De thuisploeg drukte door, maar kon verlengingen niet vermijden - nog dertig minuten langer nagelbijten.

© photonews

© photonews

In de verlengingen kregen we heel wat spektakel. Eerst was er een kopbal van Ambrose die knullig door de benen van Ivezic ging, vijf minuten later leek de wedstrijd helemaal beslist door de tweede van de ingevallen spits.

Na een fout op Fatah kreeg Lommel echter een strafschop - omgezet door Schoofs - waardoor we de laatste vijftien minuten ingingen met een 2-2 tussenstand. Veel bibbergeld moest er uiteindelijk niet betaald worden, want Joao Silva zorgde snel voor de verlossing en Ambrose maakte het feestje compleet. Kortrijk blijft zo in eerste klasse, voor Lommel wordt het volgend seizoen opnieuw bouwen.