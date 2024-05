Hattrickheld zorgt voor redding in Jupiler Pro League en dat zorgt voor reactie midden in het feestgedruis

Groot feest op Jan Breydel, waar Club Brugge zijn negentiende landstitel pakte. Maar ook elders in West-Vlaanderen brak een half volksfeest uit. Meer bepaald in Kortrijk in het Guldensporenstadion, waar Lommel werd verslagen.

KV Kortrijk is gered. Met dank aan Thierry Ambrose, die in de match tegen Lommel inviel en in de verlengingen vervolgens de match helemaal deed keren. Na de 0-1 na negentig minuten ging het dankzij de aanvaller snel.

Met drie goals én een assist op Joao Silva wist hij eigenhandig de match helemaal om te draaien. En dus werd hij ook gevierd door de fans. Tussen al het feestgedruis op het veld konden we de 27-jarige Fransman toch even spreken.

© photonews

"Het was een heel lastig seizoen voor ons en voor mij persoonlijk ook. Ik werk altijd hard voor de ploeg en de ploeg. Iedereen verdient deze redding wat mij betreft", aldus Thierry Ambrose in zijn reactie aan onze redactie.

"De supporters? Die zijn echt top! Ze verdienen het ook na deze lijdensweg van de voorbije maanden. Ja, mentaal was het moeilijk", en weg was Ambrose in het feestgedruis. Kortrijk zien we ook volgend seizoen op het hoogste niveau.

SCÈNES | KV Kortrijk is dit seizoen NOOIT uit de degradatiezone geraakt… maar het is wel gered! 🏟️🎉 #KVKLOM pic.twitter.com/2KAUgqqD61 — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) May 26, 2024