Ref Wesli De Cremer krijgt volle laag van zowel Cercle- als Anderlecht-fans: "Hij heeft zijn blauw-zwarte onderbroek aan"

De wedstrijd tussen Cercle Brugge en Union heeft ook veel belang voor de Anderlecht-fans. En dat is duidelijk te zien op X - het voormalige Twitter. Heel wat paars-witte supporters volgen het duel en hebben het niet begrepen op het optreden van scheidsrechter Wesli De Cremer.

Bij de rust stond het 1-1, maar het ging vooral over de overtredingen. Kevin Mac Allister vloog er immers al een paar keer goed in, maar werd nog niet bestraft met geel. Veel mensen vinden dat hij al twee keer bestraft had moeten worden.

En dan was er nog de elleboog van Gustaf Nilsson, die ook niet bestraft werd. In het verleden werd daar al rood voor gegeven, maar nu kreeg de aanvaller van Union niets.

Het maakt dat er een stroom aan opmerkingen volgt op X. Voor de Anderlecht-fans is deze match belangrijk, want als Union punten verliest, spelen ze straks een kampioenenmatch tegen Club Brugge.

Voor Cercle is het ook belangrijk in de strijd om de vierde plaats. Dan moeten ze ook geen barragematch meer spelen voor Europees voetbal en dat betekent ook snellere vakantie voor de spelers.

#CERUSG toujours rouge pour Nelson — Luc (@wolfrsca) May 19, 2024

Quand c’est devant pour un petit coud de coude y’a la Var + penalty .. la Nilsson mets un putain de gros coup de coude et rien mdrrrrr #CERUSG — bous 🇧🇪🇲🇦 (@aghmakh) May 19, 2024

Met 2 handen weggeduwd worden en fout tegenkrijgen 😂😂😂 #CERUSG — Luis Vázquez fan era (@RSCAfan1908) May 19, 2024

De Cremer t'as choisi ton camp on a compris #CERUSG 2 jaunes non données a MacAllister, 2 voir une rouge a Nilsson. — Alex. #AllegriIsOut 🥳🥳🥳 (@stark_sc) May 19, 2024

De Cremer met nog een late inzending voor slechtste wedstrijd van een ref. #cerusg — Brecht Brackeva (@BrechtBrackeva) May 19, 2024

De Cremer heeft een weddenschap met z’n maten volgens mij #CERUSG — Robbe Peeters (@beirke45) May 19, 2024

De Cremer met zijn blauwzwarte onderbroek aan #CERUSG — Yannick Tanghe 🦁 (@TangheYannick) May 19, 2024