Union houdt de titelstrijd levendig tegen Cercle Brugge: Anderlecht kan straks geen kampioen worden

Union heeft gedaan wat het moest doen om zichzelf in de titelstrijd te houden. Het won met veel strijd tegen Cercle Brugge, Anderlecht kan straks geen kampioen worden.

Voor Union was de opdracht duidelijk tegen Cercle Brugge. Het moest absoluut winnen als het nog een waterkans wilde maken op de titel op de slotspeeldag. We kregen vooral veel strijd.

Union kon in het eerste halfuur niet echt een poot aan de grond krijgen. Toch kwam het uit het niets op voorsprong. Amoura speelde Nilsson aan bij de achterlijn, die de bal voorbij Warleson binnen knalde.

Lang kon Union echter niet profiteren van die voorsprong. Augusto trapte mooi binnen, maar de bal kwam via de elleboog van Lemaréchal bij hem. De VAR moest tussenkomen en De Cremer werd naar het scherm geroepen, maar de goal telde.

Snelle goal van Castro-Montes volstaat voor Union

Op een echte reactie van Union was het wachten tot de tweede helft. De bezoekers kwam bijzonder goed uit de kleedkamer en na vijf minuten was het prijs. Castro-Montes werd goed vrijgespeeld in de zestien en trapte de 1-2 binnen.

Daarna werd er vooral veel gestreden en van mooi voetbal was nog weinig sprake. Heel veel fouten en momenten waarop het spel stil lag. Cercle had nog een slotoffensief in huis, maar scoren lukte niet meer.

Union boekte zo de belangrijke zege die het nodig had om in de titelrace te blijven. Anderlecht kan later op de avond dus geen kampioen worden, Cercle zal op de slotspeeldag nog moeten strijden voor plek vier.