Genk zet Antwerp opzij en doet prima zaak in strijd om vierde plaats; De Laet loopt blessure op

Racing Genk heeft zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. Het werd 1-0 tegen Antwerp en zo zetten de Limburgers een belangrijke stap richting vierde plaats. Antwerp-speler Ritchie De Laet kende pech en moest geblesseerd naar de kant.

De Genkse kampioenenploeg van 1999 werd voor de aftrap gehuldigd, de sfeer was opperbest bij de start van de partij met twee supportersclans die hun team vol overgave aanmoedigden. Maar de vonk sloeg niet over op het veld.

Het was bijzonder lang wachten voor er wat opwinding kwam in de Cegeka Arena. Ruim 25 minuten viel er amper wat te beleven, weinig tempo, weinig dreiging en geen doelgevaar.

Uitgerekend na een prima mogelijkheid voor Antwerp wist Genk de score te openen met een vlijmscherpe counter. Een vrije trap aan de zijkant van de grote rechthoek werd onderschept, Karetsas maakte een mooie actie en stuurde Zeqiri diep. Die vertrok op de eigen helft en verschalkte doelman Lammens: 1-0.

© photonews

Antwerp toonde een ander gelaat na de pauze en ging voluit op zoek naar de gelijkmaker. De doelkansen die in de eerste helft uitbleven, kregen we nu wel. De aanvalslust van de jongens van Van Bommel werd niet beloond. Een poging van Ilenikhena werd voor de lijn gekeerd, Alderweireld plaatste de bal net naast en Ondrejka knalde hard op doelman Vandevoordt. Aan de overkant moest Lammens redding brengen op een prima schot van Kayembe.

Pech voor Ritchie De Laet

Halfweg de tweede periode kende Ritchie De Laet pech. Hij sprong, kwam verkeerd neer en bleef onmiddellijk met zichtbaar veel pijn liggen. Hij moest getroost worden en verliet het veld met het shirt over het hoofd. Hopelijk valt het allemaal mee voor hem.

Een slotoffensief leverde geen goal meer op voor Antwerp. Racing Genk springt dankzij deze overwinning over Cercle in de stand en doet zo een uitstekende zaak in de strijd om de vierde plaats. Voor Antwerp blijven deze play-offs eerder een lijdensweg.