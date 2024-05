Antwerp sleept zich echt naar het einde toe: Van Bommel kan zijn bank zelfs niet meer vullen

Het was niet het seizoen van Antwerp. The Great Old verloor de bekerfinale en gaat zesde eindigen in de Champions' Play-offs. Ze blijven ook niet van pech gespaard. Tegen Anderlecht moet Mark van Bommel weer gaan puzzelen in zijn laatste match op de Bosuil.

Gisteren stond George Ilenikhena in de spits tegen Genk en dat zal ook zo zijn tegen paars-wit. Vincent Janssen stond zelfs niet op het wedstrijdblad, want de Nederlandse spits werd intussen al geopereerd aan een probleem waar hij al maanden mee sukkelt. Ook niet op het blad: Jelle Bataille, Soumaila Coulibaly en Chidera Ejuke. “Coulibaly heeft last van de knie en Bataille sukkelt met meerdere kwaaltjes. Ik hoop dat ze nog speelklaar geraken voor volgend weekend”, zei Van Bommel. Kobe Corbanie en Anthony Valencia zijn ook out met blessures. Het maakte dat Van Bommel zelfs maar zeven man op zijn bank kon zetten in plaats van de toegelaten negen. Aangezien ook Ritchie De Laet nu out is met een mogelijk zware blessure wordt het puzzelen voor Van Bommel, die zelfs geen rechtsachter beschikbaar heeft. Antwerp zal in de laatste thuismatch toch nog eens alles uit de kast willen halen om Van Bommel een mooi afscheid te gunnen. Al is het de vraag of hij straks een deftig elftal aan de aftrap krijgt. Er mag immers niet veel meer gebeuren deze week.