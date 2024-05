"Ween maar, aap": schandelijk racisme na Genk - Antwerp

De wedstrijd tussen Genk en Antwerp werd door de thuisploeg gewonnen, waardoor die een goede zaak doen in de strijd om de vierde plaats. Na de wedstrijd was er wel wat te doen over een speler van Royal Antwerp FC.

De 23-jarige aanvaller Michel-Ange Balikwisha van Antwerp werd na de wedstrijd racistisch bejegend via de sociale media. Een 'supporter' had er niet beter op gevonden dan Balikwisha een erg venijnig bericht te sturen. Racistisch bericht op sociale media Een jonge kerel stuurde de aanvaller volgende woorden: “Ween maar aap, je kan niet eens een doelpunt scoren. Hoe grappig het ook is. Oefen nog wat meer, of ga terug naar bananenland. Je bent een schande voor je kleine ploeg." Balikwisha besloot niet te zwijgen en zette het bericht meteen als story op zijn Instagram, met daarbij een cynische dankjewel aan de dader. Die moet mogelijk wel serieuze straffen verwachten als Balikwisha de zaak aanhangig wil maken. Geen alleenstaand geval Het is niet de eerste keer dit seizoen dat er haatdragende en racistische taal op de sociale media wordt gebracht. Twee maanden geleden kreeg Genk-spits Tolu Arokodare ook al soortgelijke berichten toegestuurd. Die kreeg toen ook steun van velen. Dergelijke uitwassen moeten dan ook zo snel mogelijk uit het voetbal geweerd kunnen worden, al lijken sommige 'supporters' vooralsnog hardleers. Benieuwd of een en ander een staartje krijgt.